Воронежский «Факел» лишился первого места в лиге перед последним туром

Московская «Родина» 8 мая в предпоследнем, 33-м туре Первой лиги обыграла «Челябинск» со счетом 2:0 и поднялась на промежуточное первое место турнирной таблицы. У воронежского «Факела» и столичной команды одинаковое количество набранных очков (65), но «огнеопасные» уступают по статистике личных встреч. «Урал» с 58 очками уже не может догнать лидирующую пару и попадает в стыковые матчи.