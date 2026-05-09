Путин выступил с речью в честь 81-летия победы в Великой Отечественной войне. Главное

О памяти Великой Победы
- Путин поздравил всех участвующих, а также участников СВО с праздником Победы, с «нашим священным, светлым и самым главным праздником».
- «Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат победы», — сказал Путин.
- Он добавил, что забота об отчизне объединяет всю Россию, а ее народ положил конец тотальному и беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений.
- «Во имя свободы и достоинства народов Европы стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы.
О Великой Отечественной войне
- Президент РФ напомнил, что 22 июня 1941 года — один из самых трагических, самых скорбных дат истории России. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война.
- Он также отметил, что все помнят стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села.
- “Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу, она была завоевана, выстрадана и одержана. Всё это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах, поселков, перед всеми, кто отдал свои жизни за родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей.
О победе
- Путин сказал, что вне зависимости от того, как бы не менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное — судьбу страны вершат люди, бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители.
- “Все граждане России — залог успеха, наша моральная нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать всё, одолеть любые испытания. У нас общая цель каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу”, — сказал президент РФ, выразив уверенность, в том, что победа всегда была и всегда будет за нами.
Контекст
- Сегодня из-за оперативной обстановки проведение парада претерпело изменения. Колонна военной техники не участвует в параде Победы, однако авиационная часть осталась.
- Из состава пешей колонны также были исключены воспитанники суворовских военных, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Изменения не коснулись военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил (ВС) РФ.
- По данным Кремля на празднование Дня Победы в Москву приехали: президенты Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой, Белоруссии Александр Лукашенко, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич, а также председатель партии “Союз независимых социал-демократов” Республики Сербской Милорад Додик.
