В Красноярске перед главными городскими часами подняли копию Знамени Победы

В Красноярске подняли копию Знамени Победы перед главными городскими часами. Этим событием был дан старт празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Праздник начался с фрагмента песни «День Победы». Запись воспроизвели главные городские часы. Церемонию продолжило показательное выступление сводного почетного караула общегородского проекта «Пост № 1».
Торжественное поднятие копии Знамени Победы прошло в сопровождении песни «День Победы». Ее исполнил Красноярский камерный хор.
Праздничные мероприятия продолжаются: состоялся торжественный митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. Затем началось торжественное прохождение парадных подразделений на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» около стелы «Красноярск — город трудовой доблести». Следом за ними начал движение «Бессмертный полк».
Завершится праздник большим концертом и салютом.