Белоусов принимает парад Победы в гражданском костюме

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в гражданском костюме.
Министр обороны появился на Красной площади в строгом гражданском костюме и красном галстуке.
В субботу на Красной площади проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин традиционно выступит с речью в ходе церемонии, сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.