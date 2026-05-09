Мельница Гергардта рушится: что скрывали о легенде Сталинграда

В Волгограде историк поделился любопытными данными.

Мельница Гергардта в Волгограде разрушается. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» признают: состояние памятника аварийное. В 2021 году ветром снесло фронтон с фамилией владельца.

Историк Дмитрий Бушмин рассказал неизвестные факты о легенде Сталинграда. Мельницу построили в 1899 году, но в 1907-м она сгорела. При восстановлении применили железобетон — передовую технологию тех лет. Именно это спасло здание в 1942-м.

Владельцы — братья Гергардты, немцы Поволжья. Но в советское время объект назвали мельницей Грудинина — в честь большевика, убитого в 1922 году. О немцах старались забыть: репрессированный народ.

Во время Сталинградской битвы мельница 58 дней держала оборону вместе с Домом Павлова. Между зданиями прокопали подземный ход — так передавали зерно защитникам. Неработающая мельница продолжала кормить бойцов.

Последние работы проводили в 1970-е. В феврале 2026 года согласовали проект консервации. Разрушения военных лет сохранят, но укрепят каркас и воссоздадут фронтон, — пишет «НовостиВолгограда».

Памятник медленно разрушается. Но пока стоят эти стены — жива память о подвиге.

Ранее сообщалось, что в Волгограде 9 мая ограничат связь.