Мельница Гергардта рушится: что скрывали о легенде Сталинграда

Мельница Гергардта в Волгограде разрушается. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» признают: состояние памятника аварийное. В 2021 году ветром снесло фронтон с фамилией владельца.
Историк Дмитрий Бушмин рассказал неизвестные факты о легенде Сталинграда. Мельницу построили в 1899 году, но в 1907-м она сгорела. При восстановлении применили железобетон — передовую технологию тех лет. Именно это спасло здание в 1942-м.
Владельцы — братья Гергардты, немцы Поволжья. Но в советское время объект назвали мельницей Грудинина — в честь большевика, убитого в 1922 году. О немцах старались забыть: репрессированный народ.
Во время Сталинградской битвы мельница 58 дней держала оборону вместе с Домом Павлова. Между зданиями прокопали подземный ход — так передавали зерно защитникам. Неработающая мельница продолжала кормить бойцов.
Последние работы проводили в 1970-е. В феврале 2026 года согласовали проект консервации. Разрушения военных лет сохранят, но укрепят каркас и воссоздадут фронтон, — пишет «НовостиВолгограда».
Памятник медленно разрушается. Но пока стоят эти стены — жива память о подвиге.
