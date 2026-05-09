«Бессмертный полк» в Сеуле: тысячи участников, концерт и слова о памяти

Перед концертом наградили победителей детского конкурса рисунков «Я хочу, чтобы не было войны». Посол России Георгий Зиновьев поздравил участников и заявил, что такие мероприятия объединяют соотечественников в Корее. Он подчеркнул, что победа в войне «подарила нам жизнь, мирное небо и свободу».