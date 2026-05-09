В микрорайоне Видном в Иванове началось благоустройство набережной

Благоустройство набережной началось в микрорайоне Видном в Иванове при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
На первом этапе в текущем году специалисты обновят территорию по улице Павла Большевикова. Там проложат экотропу, пешеходные и велосипедные дорожки, обустроят видовую площадку с качелями. В зоне существующего пляжа появятся пространство для игры в волейбол, а также зона барбекю с мангалами, навесами, столами и скамейками.
Продолжить работы планируют в 2027 году. Напомним, что с 21 апреля проходит онлайн-голосование, в котором жители города могут выбрать один из двух дизайн-проектов второго этапа благоустройства набережной.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.