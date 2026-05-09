В Брянске отремонтируют участки дорог, ведущие к Воинскому мемориалу

Специалисты отремонтируют отрезки улиц Донбасской и Окружной.

Участки дорог, ведущие к Воинскому мемориалу в Брянске, отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Специалисты обновят отрезок улицы Донбасской от улицы Металлургов до Северной протяженностью более 500 м и участок улицы Окружной — от Азарова до Донбасской — протяженностью около километра. Донбасская проходит вдоль Бежицкого кладбища, а Окружная ведет к нему — там похоронены 1459 воинов 11-й армии Брянского фронта, партизаны отряда имени Виноградова и их командир Александр Иванович Виноградов.

На дорогах заменят асфальт, обустроят тротуары, установят новое наружное электроосвещение, дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской. Кроме того, на Окружной смонтируют искусственные неровности.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.