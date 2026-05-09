Тысячи жителей многонационального Красноярского края приняли участие в акции «Бессмертный полк»

В Красноярске завершилось шествие участников акции «Бессмертный полк». Жители города пронесли портреты своих родственников — героев, которые встали на защиту родных рубежей. [caption id= «attachment_366434» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] По проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» прошли жители многонационального Красноярского края. [caption id= «attachment_366435» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Среди участников — губернатор Михаил Котюков, представители органов власти края, сотрудники силовых ведомств, молодежных и общественных организаций. [caption id= «attachment_366436» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Прямо в колонне участники акции развернули огромную копию Знамени Победы. [caption id= «attachment_366437» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Красноярцы завершили движение около ДК им. 1 Мая. [caption id= «attachment_366438» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Отметим, что такие акции проводятся на территории всего края. С утра 9 мая шествия прошли в Назарово, Емельяново, Курагино и других населенных пунктах большого региона.