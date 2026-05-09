Евгений Люлин в День Победы напомнил о подвиге горьковчан на фронте и в тылу

А за этими реликвиями стоят конкретные цифры. Из Горьковской области на фронт ушли 884 тысячи человек, а вот домой вернулись меньше половины. Из сотни частей и соединений, сформированных в регионе, многие после боев приходилось создавать заново. Например, 118-я дивизия, собранная в Шахунье, прошла «ржевскую мясорубку» и была почти полностью уничтожена. Такая же участь постигла 279-ю дивизию, которая вырывалась из окружения под Брянском. А в 137-й стрелковой дивизии из Арзамаса, защищавшей Белоруссию, к ноябрю 1941 года осталось 806 штыков из целой дивизии.