Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Люлин в День Победы напомнил о подвиге горьковчан на фронте и в тылу

884 тысячи горьковчан ушли на фронт, домой вернулись меньше половины.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил земляков с Днем Победы. Память о войне, по его словам, живет не только в памятниках и торжественных речах. Она хранится в семейных альбомах, фронтовых письмах и боевых наградах, передаваясь от поколения к поколению.

А за этими реликвиями стоят конкретные цифры. Из Горьковской области на фронт ушли 884 тысячи человек, а вот домой вернулись меньше половины. Из сотни частей и соединений, сформированных в регионе, многие после боев приходилось создавать заново. Например, 118-я дивизия, собранная в Шахунье, прошла «ржевскую мясорубку» и была почти полностью уничтожена. Такая же участь постигла 279-ю дивизию, которая вырывалась из окружения под Брянском. А в 137-й стрелковой дивизии из Арзамаса, защищавшей Белоруссию, к ноябрю 1941 года осталось 806 штыков из целой дивизии.

— Сражались героически! 334 горьковчанина стали Героями Советского Союза — лётчики, танкисты, пехотинцы, моряки, саперы, связисты, десантники. А как работал тыл! Дали фронту каждый третий танк, орудие, истребитель. Миллион тонн зерна от горьковских колхозов: сами голодали, а армию накормили! Такого не знала мировая история — истекающая кровью, голодная страна победила «непобедимый» германский фашизм, — пишет спикер регионального собрания.

С горечью отметив, что и фронтовиков, и тружеников тыла почти не осталось, Люлин подчеркнул: сегодня все послевоенные поколения должны поклониться им до земли: «Спасибо родные! Мы помним и гордимся вами!».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше