В Чебоксарах газифицировали новый микрорайон

Распределительный газопровод протяженностью 1,3 км ввели в эксплуатацию в Чебоксарах. Теперь газом обеспечены жители нового микрорайона № 8, который строится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.
Во время работ специалисты установили пункты редуцирования газа и блочно-модульную котельную. Также они провели пусконаладочные работы.
«Мы подключили к сетевому газу котельную, которая обеспечит теплом и горячей водой первый построенный 16-этажный дом. Всего в новом микрорайоне предусмотрено строительство жилья для шести тысяч человек, а также строительство двух детских садов и общеобразовательной школы, которые также будут обеспечены сетевым газом», — отметил генеральный директор компании «Газпром газораспределение Чебоксары» Александр Бусыгин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.