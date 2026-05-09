Тхэквондисты Хабаровского края стали обладателями медалей «Кубка Байкала»

Сборная Хабаровского края отлично показала себя на всероссийских соревнованиях по тхэквондо (ИТФ) «Кубок Байкала» среди юниоров и юниорок 14−15 и 16−17 лет. Турнир прошел в Улан-Удэ. Соревновались 800 участников из 25 регионов страны. Команда региона завоевала девять медалей. Даниил Самойлов и Владислава Олисова принесли в копилку региона по две медали: золото и серебро. Также первыми в «поединках» стали Егор Галюченко и Яна Перевалова. Еще одна серебряная награда на счету Семена Смагина. А тройки призеров замкнули Владимир Виноградов и Полина Бойченко.