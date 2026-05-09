МАРТ сказал, может ли магазин требовать у белорусов паспорт при возврате товара

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сказало, может ли магазин требовать у белорусов паспорт при возврате товара.
В МАРТ обратили внимание на участившие в последнее время случаи, когда торговые организации требуют от белорусов паспорта и других данных в качестве обязательного условия для возврата денег за товар, который не подошел по размеру, форме, фасону и так далее. При этом покупка была совершена без предъявления паспорта и (или) персональных данных.
Указанные требования, подчеркивают в ведомстве, являются незаконными. Также незаконным является и отказ в возврате денег лишь потому, что покупатель не показал паспорт или не сообщил персональные данные.
Что касается условий возврата товара, то они сохраняются. Согласно статье 28 закона «О защите прав потребителей» белорусы могут вернуть товар ненадлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки (если более долгий срок не указал продавец). Однако товар не должен быть в употреблении, должны быть сохранены товарный вид, этикетки, ярлыки и так далее. Необходимо подтвердить покупку с помощью чека.
«Закон не обязывает потребителя писать заявление с указанием персональных данных или предъявлять документ, удостоверяющий личность, за исключением случаев, когда его предъявление использовалось при заключении договора (что редко встречается при розничной купле-продаже)», — уточнили в МАРТ.
Тем временем белорусский адвокат сказал, можно ли потерять работу из-за частых больничных.
Ранее белорусский адвокат сказал, обязаны ли белорусы снимать рюкзак в транспорте.
А еще мы собрали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы. И где смотреть салют в белорусской столице и областных городах.