Казахстан организовал торжества в честь Дня Победы в московском ВДНХ

Астана. 9 мая. КазТАГ — Казахстан организовал торжества в честь Дня Победы в московском ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

Источник: Пресс-служба МО РК

«В казахстанском павильоне ВДНХ посольство Казахстана в России организовало праздничное мероприятие, посвященное образованию вооруженных сил РК. В нем приняли участие представители Министерства обороны РФ, Секретариата Совета министров обороны СНГ, ОДКБ, Рособоронэкспорта и зарубежного военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве», — говорится в сообщении в субботу.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что за годы независимости Вооруженные силы Казахстана прошли большой путь становления, укрепления, модернизации и зарекомендовали себя в качестве проводника идей диалога, сотрудничества и мирного сосуществования.

Военный атташе по вопросам обороны министерства обороны Казахстана Талгат Койбаков рассказал о текущем состоянии, перспективах развития вооруженных сил и поблагодарил гостей за конструктивное взаимодействие и поддержку.

В свою очередь, заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ генерал-майор Виктор Шевцов поздравил казахстнцев с праздником, отметив, что Казахстан всегда был и останется добрым соседом, верным союзником и надежным партнером.

«Особый колорит мероприятию придали популярные военно-патриотические песни в исполнении военнослужащих минобороны РК и выступление камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Г. Жубановой», — добавили в ведомстве.

