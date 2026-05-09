«Говорит и показывает Санкт-Петербург»: в Северной столице прошел Парад Победы

Утром 9 мая 2026 года в Северной столице начались праздничные мероприятия. Парад на Дворцовой площади начался в 10:00. Об этом сообщила корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова.



Мероприятие транслировали на больших экранах, но попасть на него могли только приглашённые. Военной техники в этот раз не было.

Перед началом парада площадь замерла в минуте молчания. Затем выступил генерал-лейтенант Рустам Минекаев. Первыми перед трибунами прошли барабанщики военных оркестров. За ними — курсанты академии имени Можайского, офицеры и слушатели Военно-морской академии имени Кузнецова. Завершили шествие расчёты МЧС.

Парадные расчёты завершили проход по Дворцовой площади в 10:44. Празднование продолжилось концертами и народными гуляниями в парках.

