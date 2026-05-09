В Воронеже реструктурировали Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина. Распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
По итогам преобразований два структурных подразделения академии Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов обрели статус независимых образовательных организаций.
Учебное заведение реструктурировали для организации обучения по программам различных уровней: высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. Реорганизацию должны завершить до 1 сентября 2026 года.