Дятлова уточнила, сколько каштанов в Калининграде защитят от минирующей моли

Напомним, в последние годы городские каштаны сталкиваются с нашествием вредителей — это охридская моль-минер, из-за которой их листья преждевременно желтеют и засыхают, а деревья слабеют. В 2023 году власти заключали контракт на защиту каштанов с индивидуальным предпринимателем Владиславом Козловым. За полтора миллиона рублей ему нужно было обследовать 1642 каштана на 59 улицах, а потом установить на них ловчие пояса и феромонные ловушки. В 2024 году власти от лечения отказались, пояснив это сначала снижением численности вредителя, а затем признав, что отказ связан с нехваткой финансирования.