Историческая техника прошла парадом по площади в Волгограде

В Волгограде Парад Победы прошел, как обычно, на площади Павших борцов. В нем приняли участие военные, представители силовых ведомств и курсанты профильных учебных заведений.
Техническая часть представлена танками, мотоциклами и автомобилями военных лет. Первым по традиции прошел танк Т-34, а в конце над площадью пролетели три самолета Ан-2. На машинах установили портреты Сталина и советских военачальников.
Завершился парад хоровым исполнением военных песен.
Для безопасности волгоградцев и гостей города отдельные улицы в Центральном районе стали пешеходными. Это стоит учитывать тем, кто пользуется личным автотранспортом.
Помимо этого, в местах проведения массовых мероприятий мэрия просит воздержаться от использования средств индивидуальной мобильности.
Праздничная программа продолжится на разных площадках. Так, с 11:00 у фонтана «Искусство» на набережной будет «Аллея оживших скульптур» — загримированные актеры воссоздадут атмосферу весны 1945 года.
В 15:00 на набережной начнется вокально-хореографический фестиваль «Дети мира Великой Победе», который перейдет в большой концерт. Завершится вечер фейерверком в 22:00.