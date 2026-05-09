Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историческая техника прошла парадом по площади в Волгограде

В Волгограде Парад Победы прошел, как обычно, на площади Павших борцов. В нем приняли участие военные, представители силовых ведомств и курсанты профильных учебных заведений.

Источник: "Российская газета"

В Волгограде Парад Победы прошел, как обычно, на площади Павших борцов. В нем приняли участие военные, представители силовых ведомств и курсанты профильных учебных заведений.

Техническая часть представлена танками, мотоциклами и автомобилями военных лет. Первым по традиции прошел танк Т-34, а в конце над площадью пролетели три самолета Ан-2. На машинах установили портреты Сталина и советских военачальников.

Завершился парад хоровым исполнением военных песен.

Для безопасности волгоградцев и гостей города отдельные улицы в Центральном районе стали пешеходными. Это стоит учитывать тем, кто пользуется личным автотранспортом.

Помимо этого, в местах проведения массовых мероприятий мэрия просит воздержаться от использования средств индивидуальной мобильности.

Праздничная программа продолжится на разных площадках. Так, с 11:00 у фонтана «Искусство» на набережной будет «Аллея оживших скульптур» — загримированные актеры воссоздадут атмосферу весны 1945 года.

В 15:00 на набережной начнется вокально-хореографический фестиваль «Дети мира Великой Победе», который перейдет в большой концерт. Завершится вечер фейерверком в 22:00.