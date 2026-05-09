На Дону захоронили останки погибшего в ВОВ неизвестного сотрудника НКВД

Накануне 81-й годовщины Великой Победы на «Аллее Славы» Народного военно-исторического музея «Самбекские высоты» в Неклиновском районе прошла торжественная церемония захоронения с воинскими почестями останков неизвестного сотрудника НКВД, который погиб во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
«Мы не знаем имя героя и всех обстоятельств его последнего боя, но точно знаем, что именно здесь — на донской земле, на легендарных рубежах Миус-фронта он, как и тысячи других, не отступил, выполнил приказ, до конца остался верен Присяге», — отметил в ходе церемонии начальник донского главка генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
Останки были найдены благодаря усилиям поискового отряда «Красная звезда» в ноябре 2025 года в Матвеево-Курганском районе региона. Имя погибшего установить не удалось.
Память о защитниках Отечества присутствующие почтили Минутой молчания. Останки были перезахоронены под оружейный залп с воинскими почестями.
Поисковой отряд «Красная Звезда» работает с начала 2009 года. Суммарно его участниками найден 461 красноармеец и установлено 176 имен.
