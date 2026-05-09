В Челябинске обновят пространство по улице Лыжных Батальонов

Там откроют сезонную ярмарку для садоводов.

Источник: Национальные проекты России

Территорию по улице Лыжных Батальонов в Центральном районе Челябинска, где с 15 мая начнет работать сезонная ярмарка для садоводов, благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.

Площадь ярмарки составит 3400 кв. м, из которых 2200 кв. м — непосредственно торговое пространство, а остальная часть — гостевая парковка. Для удобства посетителей будет организован въезд со стороны улицы Лыжных Батальонов. Рядом появится остановка общественного транспорта. По периметру установят забор с воротами и калитками. На территории разместят туалет и мусорные баки.

Все работы по благоустройству новой площадки завершат до 15 мая. После чего ярмарка сразу начнет работать.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.