9 мая нижегородское небо озарит «маяк Победы»

В день 81-й годовщины Великой Победы главное архитектурное достояние Нижнего Новгорода — его телебашня — превратится в холст для тематической световой инсталляции. Вечером 9 мая с 20:30 до 22:00 медиафасад башни станет экраном для ключевых надписей праздника: «День Победы», «9 Мая» и «1945». Кроме того, световое панно преобразится, окрасившись в символичные цвета георгиевской ленты, подчеркивая единство и память. К праздничному свечению присоединятся и другие города региона. В 21:00 аналогичные торжественные огни зажгутся на антенно-мачтовых сооружениях в Арзамасе, Сарове и Павлове, создавая единую сеть световой памяти по всей области.