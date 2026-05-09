Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы, назвав нынешних военнослужащих наследниками поколения победителей, которые с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе спецоперации, следует из приказа главы Минобороны России.
«Сегодня наследники ратных традиций поколения победителей с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе специальной военной операции. Мужественно сражаются с неонацизмом, надежно стоят на защите национальных интересов и безопасности России», — говорится в документе.
Как отметил министр, 9 мая 1945 года навеки останется в мировой истории символом героизма, стойкости, единства и величия советского народа, знаком торжества добра и справедливости.
«Мы свято чтим память о жертвах Великой Отечественной войны. Преклоняем головы перед бессмертным подвигом тех, кто на фронте и в тылу ценой невероятных усилий отстоял свободу и независимость Родины, подарил радость мирной жизни. Их самоотверженность и несгибаемая сила духа всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Отчизне», — подчеркнул Белоусов.