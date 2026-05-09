Гостям парада на Красной площади подарили модель советского бомбардировщика

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Модель советского бомбардировщика Пе-2 подарили гостям парада на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В подарочный набор для гостей парада, помимо модели советского бомбардировщика, вошли толстовка, дождевик и термос.
В Москве 9 мая проходит военный парад на Красной площади, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Во время парада в составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Кроме того, в трансляции покажут работу бойцов в зоне спецоперации, в том числе в составе расчетов на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.
Как ранее сообщило Минобороны РФ, в связи с текущей оперативной обстановкой воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники не будут принимать участие в параде.
