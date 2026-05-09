Ростовская область вошла в пятерку регионов России по продажам антидепрессантов

По данным аналитиков, рынок антидепрессантов в России продолжает быстро расти. Только за первые два месяца 2026 года продажи увеличились на 21% в натуральном выражении и на 33% — в денежном. Наиболее высокий спрос на препараты этой группы традиционно фиксируется весной и осенью, а пик продаж приходится на конец года.