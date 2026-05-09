Минниханов и Шаймиев возложили венки к Вечному огню в казанском парке Победы

В парке Победы началась торжественная церемония возложения венков к Вечному огню. Мероприятие посвящено воинской славе. В нем принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов.
На церемонию также прибыли заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, первый президент и Государственный Советник региона Минтимер Шаймиев, а также премьер-министр Алексей Пешошин. Среди участников оказались руководители республиканских министерств и ветераны военных конфликтов разных лет.
Помимо Вечного огня, цветы возложат к памятнику труженикам тыла, монументу Матерям и вдовам погибших солдат, а также к памятнику Советскому солдату. Завершится церемония у рубки подводной лодки «Казань», где соберутся моряки-подводники.