В лесах Чкаловска высадили 250 дубов и елей

Работы провели в районе улицы Планерной.

В лесах Чкаловска высадили 250 дубов и елей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Высадку деревьев приурочили к 80-летию региона. Работы провели в районе улицы Планерной.

«В подобных мероприятиях всегда много символизма, ведь эти деревья мы сажаем даже не для себя, а для детей и внуков. Ведь так хочется, чтобы и через сотню лет, в год 180-летнего юбилея нашего региона, местные жители тоже смогли говорить —мы живём в самом красивом и зелёном городе нашей страны!» — отметила глава городской администрации Елена Дятлова.

Саженцы закупили в питомнике Ладушкина. В администрации отметили, что деревья адаптированы к калининградскому климату и почве, устойчивы к местным болезням и вредителям.

Ранее сообщали, что весной в лесах Калининградской области планируют высадить более 80 тысяч деревьев. Работы проведут на площади порядка 27 гектаров. В 2025 году Плановый показатель по лесовосстановлению в регионе перевыполнили на 75%.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше