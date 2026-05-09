В лесах Чкаловска высадили 250 дубов и елей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Высадку деревьев приурочили к 80-летию региона. Работы провели в районе улицы Планерной.
«В подобных мероприятиях всегда много символизма, ведь эти деревья мы сажаем даже не для себя, а для детей и внуков. Ведь так хочется, чтобы и через сотню лет, в год 180-летнего юбилея нашего региона, местные жители тоже смогли говорить —мы живём в самом красивом и зелёном городе нашей страны!» — отметила глава городской администрации Елена Дятлова.
Саженцы закупили в питомнике Ладушкина. В администрации отметили, что деревья адаптированы к калининградскому климату и почве, устойчивы к местным болезням и вредителям.
Ранее сообщали, что весной в лесах Калининградской области планируют высадить более 80 тысяч деревьев. Работы проведут на площади порядка 27 гектаров. В 2025 году Плановый показатель по лесовосстановлению в регионе перевыполнили на 75%.