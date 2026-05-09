В Подмосковье почти 1,3 млн человек прошли диспансеризацию с начала года

Медики выявили 617 случаев онкозаболеваний.

Источник: Национальные проекты России

Почти 1,3 млн жителей Московской области с начала года прошли диспансеризацию в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Регулярные обследования организма — такая же важная часть заботы о себе, как занятия спортом или правильное питание. Диагностика позволяет своевременно обнаружить развитие патологий и предпринять меры. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 1,3 миллиона человек. Это позволило обнаружить у них свыше 31 тысячи заболеваний, о которых пациенты не подозревали. А также выявить 617 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Бесплатно проверить здоровье можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Получить результаты обследования можно без визита в поликлинику — на телемедицинской консультации.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.