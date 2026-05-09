В Подмосковье почти 1,3 млн человек прошли диспансеризацию с начала года

«Регулярные обследования организма — такая же важная часть заботы о себе, как занятия спортом или правильное питание. Диагностика позволяет своевременно обнаружить развитие патологий и предпринять меры. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 1,3 миллиона человек. Это позволило обнаружить у них свыше 31 тысячи заболеваний, о которых пациенты не подозревали. А также выявить 617 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.