Митрополит Варсонофий совершил молитвенный объезд в Петербурге

Молитвенный объезд совершили в Петербурге накануне 9 Мая. Его возглавил митрополит Варсонофий. Вместе с ним по городу с иконой и священнослужителями проехали губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Объезд стартовал у Казанского собора и далее перешел на КАД, пока не обогнул всю Северную столицу. В рамках молитвенного объезда вспоминали добрым словом и поминали героев, павших во время блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны.