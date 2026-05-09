Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митрополит Варсонофий совершил молитвенный объезд в Петербурге

Со священнослужителями были Александр Беглов и Александр Бельский.

Источник: gov.spb.ru

Молитвенный объезд совершили в Петербурге накануне 9 Мая. Его возглавил митрополит Варсонофий. Вместе с ним по городу с иконой и священнослужителями проехали губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Объезд стартовал у Казанского собора и далее перешел на КАД, пока не обогнул всю Северную столицу. В рамках молитвенного объезда вспоминали добрым словом и поминали героев, павших во время блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны.

— Также участники объезда молились о здравии ветеранов СВО, которые борются сейчас с современными нацистами, — рассказали в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов напомнил, что молитвенные шествия и объезды характерны для России любых времен.

— Мы хорошо знаем предание о том, как в ноябре 1941 года, когда фашисты подошли к Москве, священнослужители с иконой Казанской Божией Матери трижды облетели столицу, и она так и не была взята, — сказал губернатор.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше