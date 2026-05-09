В Белгородской научной библиотеке установили светодиодный экран

Современный светодиодный экран размером 4,2 м на 2,5 м и с разрешением Full HD установили в Белгородской научной библиотеке при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Белгородской области.
Новое оборудование позволит визуализировать контент в режиме реального времени, демонстрировать мультимедийные презентации, образовательные программы и анонсы мероприятий. Такой формат создает атмосферу полного погружения аудитории в происходящее, усиливает эмоциональное восприятие материалов и повышает вовлеченность посетителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.