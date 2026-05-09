В Перми возложили цветы в память о защитниках

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отдал дань памяти героям, сражавшимся в Великой Отечественной войне. Информацию об этом распространила пресс-служба главы региона.
9 мая в Пермском крае несмотря на запрет массовых мероприятий почтили память воинов, сражавшихся за победу. Среди мероприятий, приуроченных к 81-летию победы советского народа, и церемония возложения цветов у мемориала «Героям фронта и тыла».
«С особой благодарностью вспоминаем тех, кто прошел через тяжелые испытания войны, кто приближал Победу на фронте и ковал её в тылу, кто ценой собственной жизни подарил будущим поколениям право жить, созидать и мечтать», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
По завершении церемонии все присутствующие почтили память павших минутой молчания.
Стоит отметить, что для ветеранов Великой Отечественной войны в Перми была организована специальная фотосессия.