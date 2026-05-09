Красноярск отметил 81-ю годовщину Победы торжественным шествием

Торжественное прохождение парадных подразделений в честь 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось в Красноярске на пр. им. газеты «Красноярский рабочий».
Мероприятие открыл театрализованный пролог «Сибирская гвардия. Живая память». Участие приняли 300 артистов краевых творческих коллективов.
— С первых дней войны Красноярский край стал крепким тылом страны. На берега Енисея пришли десятки эвакуированных предприятий. Нужно было в самые короткие сроки развернуть производство. Жители нашего региона сражались под Москвой, Ленинградом, в Сталинграде, на Курской дуге, на Днепре, в Прибалтике, Белоруссии. Также они освобождали Европу, дошли до Берлина. Более 230 земляков стали Героями Советского Союза. Все они были разными — по возрасту, профессии, религиозным убеждениям, но едины в своём решении — стоять за Отечество до конца, — сказал губернатор Михаил Котюков.
Праздничную колонну возглавили победители краевого фестиваля школьных музеев, которые несли копии легендарных Красных Знамён воинских соединений, сформированных в крае во время войны.
В прохождении участвовали 38 парадных расчётов. По улице прошли военнослужащие и представители силовых структур, ветераны боевых действий и участники СВО, представители патриотических объединений, курсанты и воспитанники образовательных учреждений. В шествии также приняли участие юнармейцы, активисты «Движения первых», воспитанники военно-патриотических клубов и участники проекта «Пост № 1».
Одним из самых зрелищных моментов стало дефиле с оружием курсантов ведущих вузов: СФУ, СибЮИ МВД России и СПСА МЧС России. Сводный почётный караул продемонстрировал образцовую строевую подготовку. Кадеты Красноярского кадетского корпуса выполнили сложные строевые приёмы без оружия. Кроме того, со сводным военным оркестром они исполнили знаменитую песню «Солдатушки».
Для жителей и гостей города была организована насыщенная программа. Все желающие смогли ознакомиться с выставкой военной техники, посетить интерактивные площадки, стать участниками патриотических акций.