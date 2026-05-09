В Уфе завершилось торжественное шествие в честь Дня Победы

Сегодня, 9 мая, в Уфе на проспекте Октября прошел торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На трибунах присутствовали ветераны, труженики тыла, дети войны, участники боевых действий и специальной военной операции, члены их семей, ветераны военной службы и правоохранительных органов.
Ветеранов, участников и гостей парада, воинов СВО и жителей республики с Днем Победы поздравил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«День Победы навсегда останется символом величайшего подвига нашего народа, его сплоченности, отваги и несгибаемой воли. 9 мая 1945 года — священная дата, навечно вписанная в историю нашей страны. Сегодня в семьях чествуют фронтовиков, тружеников тыла, вспоминают родных героев. Своей несокрушимой силой духа, мужеством и отвагой они спасли человечество. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто, не щадя жизни, отстаивал наше Отечество. Вечная им слава», — сказал руководитель региона и объявил минуту молчания в память о павших героях.
«Мы гордимся каждым участником специальной военной операции. Наши земляки с честью выполняют свой воинский долг. Жители Башкортостана сплотились, чтобы поддержать героических земляков. Мы объединились вокруг решений нашего Президента и продолжим делать все для победы. Будем и впредь равняться на наших ветеранов, бережно хранить великое наследие поколения победителей. Слава народу-победителю! С Днем Великой Победы! Ура, товарищи», — сказал Радий Хабиров.
Парад, которым командовал полковник Ринат Латыпов, принял военный комиссар Башкортостана, полковник Михаил Блажевич. В торжественном прохождении приняли участие 25 парадных расчетов из числа военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участников СВО полка «Башкортостан» и батальона имени С. Юлаева, ветеранов боевых действий и военной службы, курсантов и кадетов учебных заведений в количестве порядка двух тысяч человек.
После прохождения коробок военнослужащих кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева, учащиеся «шаймуратовских» классов, юнармейцы и кадетские классы морских пехотинцев понесли развернутые флаги — копии Знамени Победы, флаги Российской Федерации, Республики Башкортостан и города Уфы.
После завершения парада Глава Башкортостана пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, участниками СВО, поблагодарил их за подвиги и пожелал всем крепкого здоровья.