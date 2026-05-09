В поселке Ургакш в Марий Эл началось благоустройство двора

Благоустройство двора началось на улице Новой в поселке Ургакш в Марий Эл по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Советского района.
Специалисты уже готовят основание под новые пешеходные дорожки и расширяют зоны для отдыха. Позже там планируется уложить новый асфальт, обустроить удобные парковочные карманы, установить скамейки и урны для комфорта и поддержания чистоты.
«Проект направлен не только на ремонт дворов, но и на создание безопасной, доступной среды для каждого человека — от мамы с коляской до пенсионера. Жителей просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — отметил глава Советской городской администрации Алексей Бездушнов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.