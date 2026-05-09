В Латинской Америке покажут экранизацию книги умершей красноярской писательницы Анны Джейн

Фильм по книге красноярской писательницы Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» покажут в кинотеатрах Латинской Америки на испанском и португальском языках. Об этом сообщили создатели фильма в социальных сетях.

Как пишет «Город Прим», история очень понравилась зрителям из Латинской Америки. Иностранные пользователи публиковали отрывки с испанскими субтитрами в соцсетях и просили показать фильм в их странах. Создатели картины признались, что фанаты буквально завалили их сообщениями.

Первый фильм вышел в прокат 26 марта. Его посмотрели более 1,8 миллиона зрителей, кассовые сборы превысили 860 миллионов рублей — это шестой результат среди проектов этого года. Бюджет составил 300 миллионов рублей, из них 20 миллионов — безвозвратная поддержка Фонда кино. В России молодежь до 23 лет может купить билет в кино на «Твое сердце будет разбито» по «Пушкинской карте».

Недавно стало известно, что у картины будет продолжение под названием «По осколкам твоего сердца». В основу сюжета также ляжет книга Анны Джейн.

