Музейная техника вышла на парад в Свердловской области

Праздничные мероприятия в Кировграде проходят на площади возле филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», там открылся «Привал Победы». Песни военных лет исполнили артисты Дворца культуры «Металлург». Сценой для выступлений стала стилизованная платформа на базе автомобиля КамАЗ. Рядом с ней сотрудники заводской столовой организовали полевую кухню с ароматной кашей и горячим чаем.