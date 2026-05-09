Музейная техника вышла на парад в Свердловской области

Уникальный подарок кировградцам и гостям города сделали металлурги, технику предоставил верхнепышминский Музейный комплекс. Впервые участники праздничных мероприятий увидели легкий танк Т-40, бронеавтомобиль БА-20, самоходную артиллерийскую установку СУ-76М, бронеавтомобиль БА-6 и автомобиль повышенной проходимости Dodge WC-51. Машинами управляли водители автотранспортного цеха ППМ, прошедшие специальную подготовку.
Праздничные мероприятия в Кировграде проходят на площади возле филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», там открылся «Привал Победы». Песни военных лет исполнили артисты Дворца культуры «Металлург». Сценой для выступлений стала стилизованная платформа на базе автомобиля КамАЗ. Рядом с ней сотрудники заводской столовой организовали полевую кухню с ароматной кашей и горячим чаем.
Праздничный концерт завершился танцевальной композицией «Майский вальс», в которой также участвовали работники филиала. Организаторы уделили большое внимание костюмам танцоров — они максимально соответствовали стилистике 1940-х годов.