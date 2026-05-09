Омичи выпили тонну бесплатного чая в парке Победы

Сегодня, 9 мая 2026 года, в омском парке Победы идёт праздничная программа. В одном из павильонов омичи могут услышать постановки на основе известных фильмов о войне и песни военных лет, на главной сцене выступают творческие коллективы. На территории парка также установлены фотозоны и проходят мастер-классы. В одной из локаций можно разгадать кроссворды, в другой — научиться собирать и разбирать автомат.