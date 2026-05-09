Самарские волонтеры и активисты поздравили детей войны и ветеранов

Молодежка народного фронта Самарской области поздравила ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: Минсоцдемографии Самарской области

В преддверии праздника активисты и волонтеры Молодежки Народного Фронта Самарской области поздравили детей войны и ветеранов. Об этом сообщили в минсоцдемографии региона.

«Управление соцзащиты Самарского округа совместно с волонтерами отправили в гости к детям войны и жительнице блокадного Ленинграда, чтобы поздравить их с наступающим 9 Мая. За чашкой чая звучали истории, которые невозможно слушать без волнения. Истории о силе духа. О любви к Родине. О людях, которые даже в самые страшные времена не потеряли человечность», — написали в сообщении.

Напомним, в Самаре завершилось торжественное шествие Парада Победы. Парадные расчеты прошли по главной площади города утром в субботу, 9 мая.