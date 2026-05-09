В Приморском крае 13 компаний получили финансовую поддержку

Средства предоставили по итогам апрельского акселератора для производителей продуктов питания.

Субсидии по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» получили 13 компаний в Приморье. Средства предприятиям предоставили по итогам апрельского акселератора для производителей продуктов питания, сообщили в региональном агентстве проектного управления.

Так, 3 компаниям выделили по 2 млн рублей на оборудование, еще 10 организаций получили по 400 тыс. рублей на консультации и обучение. Всего в акселераторе приняли участие 50 краевых предприятий. В течение месяца бизнесмены проходили обучение экономике производства, управлению качеством и работе с торговыми сетями. В финале они защитили свои проекты перед экспертной комиссией.

«Этот акселератор показал, как много талантливых производителей в Приморье. Мы гордимся их результатами. А уже в мае мы объявим новый набор — ждем всех, кто хочет вырасти, выйти в сети и получить поддержку», — отметила руководитель регионального центра инжиниринга Евгения Алексеева.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.