Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России

В Сталинграде 9 мая состоялся традиционный парад Победы. По сообщению корреспондентов ИА «Высота 102», зрителями торжественного мероприятия в городе-герое стали россияне из разных регионов России. По признанию гостей города, поездка в Сталинград — это их подарок по случаю Великой Победы самим себе и детям, возможность достойно почтить память дедов и прадедов, защитивших Родину от немецких фашистов.

Как уже сообщало информагентство, за полчаса до парада к площади Павших Борцов пришли сотни зрителей. Однако и когда парад уже стартовал люди продолжали приходить к месту его проведения.

— Людей очень много, много туристических групп. Встретили туристов изо Ржева, из Владимира. Люди в восторге от города. Признают, что все время плачут, — сообщала корреспондент Виктория Чумакова. — Также встретили туристов из Ярославля. Семейная пара только утром приехала в Волгоград. Радуются, как дети, потому что побывать в Волгограде мечтали уже давно: Сбылась мечта (улыбаются они).

Знакомясь со зрителями парада, съемочная группа «Высоты 102» встретила также жителей Ставрополя, Брянской области, Липецка, Ярославля и других городов страны.

Командовал парадом в Сталинграде заместитель командующего Восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа гвардии генерал-майор Николай Мартынюк. Принимал парад заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Впервые в параде в Сталинграде принимал участие парадный расчет 238 гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии. Возглавил расчёт командир дивизиона майор Александр Канищев.

Традиционно прошел по площади Павших Борцов один из символов Великой Отечественной войны — легендарный Т-34. В 1942 году каждый второй танк, воевавший на фронтах страны, сходил с конвейера Сталинградского тракторного завода. Командир танка с бортовым номером 020 — гвардии лейтенант Рустем Мукашев. Механик-водитель — гвардии старший сержант Василий Теперик. Командир танка с бортовым номером 255 — гвардии старшина Дмитрий Ельцов. Механик-водитель — гвардии сержант Марат Ахметзянов.

Завершился парад пролетом над центром Сталинграда легендарных АН-2. Крылатыми машинами управляли пилоты спортшколы «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А. М. Числова — Егор Муссалиев, Игорь Шевченко, Николай Попов.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102».