Ученые раскрыли секрет хорошего настроения: просто двигайтесь

Связь работает в обе стороны. Хорошее настроение толкает на прогулку, а прогулка делает счастливее. При этом связь активности с негативными эмоциями оказалась слабой. Для волгоградцев рецепт прост: прогулка по набережной, зарядка во дворе, подъем по лестнице вместо лифта — и день заиграет новыми красками. Начните с малого: тело откликнется бодростью, а мысли станут яснее.