Ученые раскрыли секрет хорошего настроения: просто двигайтесь

Ученые раскрыли секрет хорошего настроения. Исследование показало: движение улучшает эмоции. В проекте — 8223 человека из 14 стран. Специалисты собрали 321 тысячу оценок настроения через смартфоны и почти миллион часов данных об активности с акселерометров.
Главный вывод: даже кратковременная активность поднимает настроение и дает энергию. Но есть нюанс — движение снижает чувство спокойствия.
Связь работает в обе стороны. Хорошее настроение толкает на прогулку, а прогулка делает счастливее. При этом связь активности с негативными эмоциями оказалась слабой. Для волгоградцев рецепт прост: прогулка по набережной, зарядка во дворе, подъем по лестнице вместо лифта — и день заиграет новыми красками. Начните с малого: тело откликнется бодростью, а мысли станут яснее.
Исследование подтверждает: забота о себе начинается с простого шага. Буквально. Не ждите понедельника — сделайте первый шаг сегодня. Ваше настроение скажет спасибо.
