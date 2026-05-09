Ветераны Нижегородской области стали гостями центральной трибуны Парада Победы

На центральной трибуне находился еще один ветеран из Горьковской области — Константин Федотов. В этом году ему исполнилось сто лет, и к своему вековому юбилею он выпустил книгу. Родился он 22 марта 1926 года в деревне Болтино. Осенью 1943-го его мобилизовали, а после окончания школы младшего комсостава в апреле 1944 года направили на второй Белорусский фронт. Службу Федотов проходил в разведроте 139-й дивизии, вместе с которой освобождал Белоруссию и Польшу, и дошел до Эльбы. Он участник исторического Парада Победы 1945 года. Среди его наград два ордена Красной Звезды, ордена Славы II и III степеней, орден Отечественной войны I степени, орден «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медали «За боевые заслуги» и «За офицерскую доблесть» III степени, а также юбилейный Георгиевский крест.