Экологической милиции Ленинградской области предоставили новый эвакуатор

Современный эвакуатор поступил в распоряжение Ленинградской областной экологической милиции. Оборудование было закуплено в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете государственного экологического надзора региона.
«Этот эвакуатор значительно расширяет наши возможности контроля и реагирования в вопросах надзора за перевозчиками строительных отходов, а также пресечения нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления. В рамках административного производства мы изымаем тяжелую технику, такую как экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, которую нарушители природоохранного законодательства используют в качестве орудия совершения экопреступления», — заявила председатель комитета Рамила Агаева.
Новая машина способна работать с техникой массой до 60 тонн. Это делает ее самым грузоподъемным тяжелым эвакуатором, созданным в России.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.