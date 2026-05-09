Этап ярмарки трудоустройства в Оренбуржье посетили 9,5 тысячи человек

Посетителями регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Оренбуржье стали 9,5 тыс. человек. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в областном министерстве труда и занятости населения.
По итогам ярмарки около 900 соискателей получили приглашения трудоустройства. А в течение первой недели после мероприятия работу нашли более 280 жителей региона. Например, две жительницы Светлинского района начали карьеру в сфере металлургии.
«Сейчас мы наблюдаем лишь первые результаты. В течение ближайших недель и даже месяцев мы ожидаем, что поток трудоустроенных граждан будет нарастать, поскольку предприятия анализируют кандидатов, проходят необходимые этапы оформления и адаптации новых сотрудников», — отметил директор кадрового центра «Работа России» Оренбургской области Сергей Латышев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.