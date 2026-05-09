МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы.
«С Днем Великой Победы!» — написал Медведев в канале на платформе «Макс».
Он также опубликовал фрагменты состоявшегося в Москве парада в честь 81-й годовщины победы и выступления президента РФ Владимира Путина.
В Москве 9 мая прошел военный парад на Красной площади, посвященный 81-летию победы в Великой Отечественной войне.
