Москва никогда не делила Победу в ВОВ на свою и чужую, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия никогда не делила грандиозную Победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил Владимир Путин.
«Мы чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции. Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества, ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне», — сказал он на торжественном приеме в честь Дня Победы.
Президент призвал жестко пресекать все попытки фальсификации событий тех лет и помешать пересмотру итогов Нюрнбергского трибунала.
«Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. На их совести — невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей», — подчеркнул он.
Нынешняя архитектура многополярного мира должна опираться на нормы Устава ООН и учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов и их право самими определять свою судьбу, добавил Путин.
Торжественный прием в Кремле состоялся сразу после Парада Победы на Красной площади. В нем приняли участие зарубежные лидеры, в числе которых главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.
Среди других иностранных гостей — президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, председатель Народной скупщины этой страны и глава партии «Союз независимых социал-демократов».
