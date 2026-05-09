В Воронеже показали фильм о 101-летнем ветеране Николае Борисове, подбившем 10 танков

Николай Борисов родился во Владимирской области. В октябре 1942 года его призвали на фронт, а затем он отучился в Горьковском танковом училище. За время войны он лично подбил десять вражеских танков, был тяжело ранен, но выжил и вернулся в строй. За боевые заслуги он награжден четырьмя орденами.