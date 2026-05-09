В Хабаровске сотни байкеров откроют мотосезон мотопробегом

Колонна проедет по центральным улицам города в честь Дня Победы.

Масштабный мотопробег, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Хабаровске 10 мая. — сообщает MAX-канал «Минкультуры 27».

Ожидается, что в открытии мотосезона примут участие несколько сотен байкеров. Колонна стартует в 14:00 от здания старого международного терминала аэропорта Хабаровска и проследует по центральным улицам города.

Финальной точкой маршрута станет парковка арены «Ерофей», куда участники прибудут к 15:00. Там состоится официальное открытие мотосезона.

Для гостей мероприятия подготовят развлекательную программу и концерт.