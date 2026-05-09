В Мещовском лесничестве Калужской области высадили 4,5 тысячи деревьев

Участники акции «Сад памяти», которая прошла в Мещовском лесничестве Калужской области, высадили 4,5 тысячи сосен и елей. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
В посадках приняли участие около 100 человек. Работы провели на площади 1,5 гектара. Другие мероприятия акции традиционно пройдут в лесах во всех муниципалитетах. Молодые деревья и кустарники украсят также мемориалы, улицы, парки и скверы населенных пунктов. Информация о том, как принять участие, размещена на сайте сад-памяти.рф.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.