Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученики из Удмуртии получили 39 дипломов Всероссийской олимпиады школьников

В частности, 7 детей стали победителями, остальные 32 ребенка — призерами.

Источник: Национальные проекты России

Участники из Удмуртии стали обладателями 39 дипломов победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников, организованной в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.

Юные жители региона встретились с соперниками в финальных состязаниях по 24 предметам. По итогам всех соревнований семь школьников получили дипломы победителей. Еще 32 представителя Удмуртии стали призерами.

«Победители и призеры Всероссийской олимпиады — это наш золотой кадровый резерв. Мы должны сделать все, чтобы эти ребята поступали в наши вузы, а не уезжали», — подчеркнул глава республики Александр Бречалов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.