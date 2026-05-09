Ученики из Удмуртии получили 39 дипломов Всероссийской олимпиады школьников

Участники из Удмуртии стали обладателями 39 дипломов победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников, организованной в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.
Юные жители региона встретились с соперниками в финальных состязаниях по 24 предметам. По итогам всех соревнований семь школьников получили дипломы победителей. Еще 32 представителя Удмуртии стали призерами.
«Победители и призеры Всероссийской олимпиады — это наш золотой кадровый резерв. Мы должны сделать все, чтобы эти ребята поступали в наши вузы, а не уезжали», — подчеркнул глава республики Александр Бречалов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.