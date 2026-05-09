Власти Минска обсуждают ежедневный вывоз мусора с объектов капремонта. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Заместитель генерального директора предприятия «Минскстрой» Ольга Кузнецова обратила внимание, что одной из регулярно обсуждаемых на заседаниях проблем является поддержание порядка на объектах капитального ремонта. Предприятием на регулярной основ проводится внутренний мониторинг, исправлять выявленные недочеты стремятся своевременно.
Согласно действующим договорам, строительные отходы с объектов капитального ремонта вывозятся раз в три дня. Вместе с тем на заседаниях рабочей группы неоднократно обсуждалась необходимость вывоза мусора каждый день. Чаще следует вывозить и накапливающийся в ходе работ металлолом.
В связи с этим, разрабатываются дополнительные соглашения с организациями, которые вывозят отходы.
